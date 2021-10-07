Жеребьевка отборочного турнира ЧЕ-2024 по футболу пройдет во Франкфурте 9 октября 2022 года

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торжественная церемония жеребьевки отборочного турнира футбольного чемпионата Европы 2024 года, который пройдет в Германии, состоится 9 октября 2022 года во Франкфурте. Такая информация содержится на официальном сайте УЕФА, сообщает БЕЛТА.

Местом проведения мероприятия станет фестивальный зал Франкфуртской ярмарки, вмещающий до 15 тыс. человек. В рамках жеребьевки 54 сборные будут распределены на группы для борьбы за попадание в финальную часть Евро-2024.

"Жеребьевка - первый шаг для многих команд, стремящихся сыграть в финальной стадии Евро-2024 в Германии. Мы с нетерпением ждем жеребьевки и желаем всем сборным честной и увлекательной борьбы, чтобы определить, кто в Европе лучший из лучших", - сказал директор Евро-2024 Филипп Лам.

Напомним, что Франкфурт в 2003 году принимал жеребьевку отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2006 года, который также прошел в Германии.

Чемпионат Европы пройдет в июне-июле 2024 года в десяти городах Германии.-0-