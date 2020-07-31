31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жеребьевка волейбольных еврокубков состоится 21 августа в Люксембурге, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-атташе БФВ Елизавета Аникевич.

Белорусские клубы "Строитель", солигорский "Шахтер" начнут выступление в Лиге чемпионов среди мужских команд. "Минчанка" примет участие в аналогичном старте среди женщин.

Все три дружины начнут выступление на еврокубковой арене с квалификационной стадии розыгрыша почетных трофеев, который стартует 22 сентября. Данный этап Лиги чемпионов (как мужской, так и женской) будет состоять из трех раундов двухматчевых противоборств. Впрочем, в зависимости от эпидемиологической обстановки в странах - участницах турнира в его регламенте возможны изменения.

Команды, не прошедшие квалификационную стадию состязаний, будут переведены в Кубок ЕКВ. Остальные примут участие в групповом этапе Лиги чемпионов, который начнется 10 ноября. По регламенту как мужской, так и женской Лиги чемпионов 2020/2021 на этом этапе сыграют 20 команд, поделенные на пять групп. Матчи пройдут в два круга. Затем состоятся четвертьфиналы, полуфиналы и суперфинал в Берлине.-0-