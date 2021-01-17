Жюли Симон победила в женском масс-старте этапа Кубка мира по биатлону

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победой французской биатлонистки Жюли Симон завершился женский масс-старт на финише шестого этапа Кубка мира в немецком Оберхофе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Дистанцию протяженностью 12,5 км француженка пробежала за 40 мин. 11,1 сек., допустив три промаха на четырех огневых рубежах. Второй к финишу пришла немка Франциска Пройс (+3,9 сек.; 2 промаха), третье место заняла шведка Анна Эберг (+11,7 сек.; 3).

Лидер белорусской сборной Динара Алимбекова оказалась на 13-й позиции (+35,4 сек.; 3). Елена Кручинкина финишировала 26-й (+2 мин. 46,3 сек.; 6).

Мужскую гонку с массового старта на 15 км с четырьмя заходами на стрельбище выиграл норвежец Тарьей Бё, второе место занял австриец Феликс Ляйтнер, третьим был швейцарец Бенжамин Вегер. Белорусский биатлонист Сергей Бочарников финишировал 21-м.

Седьмой кубковый этап пройдет в следующий уик-энд в итальянском Антхольце. В программе шесть стартов:

21 января - женская индивидуальная гонка на 15 км;

22 января - мужская индивидуальная гонка на 20 км;

23 января - женский масс-старт на 12,5 км, мужская эстафета 4х7,5 км;

24 января - женская эстафета 4х6 км, мужской масс-старт на 15 км.-0-