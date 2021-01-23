Жюли Симон выиграла масс-старт на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Французская биатлонистка Жюли Симон стала победительницей женского масс-старта на седьмом этапе Кубка мира в итальянском Антхольце, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Дистанцию протяженностью 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами француженка преодолела за 37 мин. 05,5 сек., допустив три промаха. Всего на 0,2 сек. от лидера отстала шведка Анна Эберг, у которой 1 промах, третье место заняла австрийская спортсменка Лиза Тереза Хаузер (+3,5 сек.; 1). Единственная представительница Беларуси в этой гонке Динара Алимбекова выступила крайне неудачно - она допустила 8 промахов на стрельбище и в итоге заняла последнее, 30-е место, отстав от победительницы на 4 мин. 21,0 сек.

В 17.05 начнется мужская эстафета 4х7,5 км. В составе сборной Беларуси выступят Антон Смольский, Сергей Бочарников, Никита Лобастов и Дмитрий Лазовский. Борьбу за награды поведут 24 команды стреляющих лыжников.

Вчера в мужской индивидуальной гонке на 20 км лучшим оказался российский биатлонист Александр Логинов, второе место занял норвежец Стурла Хольм Легрейд, француз Кентен Фийон Майе замкнул тройку призеров. Из представителей Беларуси выше других в итоговом протоколе расположился Антон Смольский, занявший 28-е место. В женской индивидуальной гонке на 15 км первенствовала австрийская биатлонистка Лиза Тереза Хаузер, второй была украинка Юлия Джима, третьей стала француженка Анаис Шевалье-Буше. Лучшая из белорусок Динара Алимбекова заняла 8-е место.

Этот кубковый этап завершится двумя гонками в воскресенье, 24 января, женской эстафетой 4х6 км и мужским масс-стартом на 15 км.-0-