Жлобин во второй раз примет "Финал четырех" гандбольного Кубка Беларуси среди женщин

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня на площадке центра олимпийской подготовки в Жлобине стартует "Финал четырех" 23-го розыгрыша Кубка Беларуси по гандболу среди женских команд. Впервые Жлобин принимал этот турнир в 2015 году, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом сегодняшнем полуфинальном поединке финалист прошлого кубкового турнира, вице-чемпион страны столичный "БНТУ-БелАЗ" встретится с "Витебчанкой". Вслед за ними действующие чемпионки и обладательницы Кубка страны гандболистки "Гомеля" сыграют с "Городничанкой". Победители полуфиналов 30 августа встретятся в решающем поединке за главный приз, а проигравшие поспорят за 3-е место в кубковом розыгрыше.

В финальном поединке прошлого Кубка Беларуси спортсменки "Гомеля" с минимальным перевесом одолели "БНТУ-БелАЗ" - 27:26. В матче за третье место брестский клуб "Виктория-Берестье" обыграл гродненскую "Городничанку" со счетом 28:24.

За всю историю гандболистки "БНТУ-БелАЗа" 16 раз выигрывали Кубок страны, у "Гомеля" четыре трофея, два - у гандболисток "Городничанки".

Неделю назад в Пинске прошли решающие баталии мужского кубкового розыгрыша. Обладателем трофея стал "Мешков Брест", переигравший в финальном матче гандболистов минского СКА - 26:25, третьими стал "Гомель", победивший могилевский клуб "Машека" со счетом 32:31.-0-