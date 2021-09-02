Жлобинский "Металлург" нанес поражение минской "Юности" в матче чемпионата Беларуси

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жлобинский "Металлург" в овертайме нанес поражение минской "Юности" в матче второго тура чемпионата Беларуси. Команда Дмитрия Кравченко праздновала победу со счетом 4:3 (1:1, 0:1, 2:1, 1:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Гости не стушевались перед командой из Минска, отвечая атаками на попытки "Юности" открыть счет. Тем не менее, первыми отличились действующие чемпионы Беларуси. На 11-й минуте усилия партнеров по команде завершил Сергей Дрозд. "Стальные волки" не сдались на милость титулованных соперников и смогли отыграться. Через две минуты с небольшим после гола в их ворота, отличился Алексей Мастрюков.

Минчане усилили натиск на ворота соперников и Егор Гайнетдинов вновь вывел команду Евгения Есаулова вперед. Но для победы этого оказалось недостаточно. Точные броски Александра Тимирева и Владимира Еременкова поставили "Юность" на грань поражения. Но тут свое веское слово сказал Кирилл Брикун, шайба которого перевела игру в овертайм. Правда, дополнительное время долго не продлилось. Гости оформили викторию благодаря точному броску Вячеслава Андрющенко.

Отметим победу "Шахтера", который одержал первую победу в сезоне, одолев "Могилев" – 2:0 (1:0, 0:0, 1:0).У "горняков" забрасывали Дмитрий Пестунов и Кирилл Никулин. В еще одном матче дня "Динамо-Молодечно" оставило не у дел серебряных медалистов прошлогоднего чемпионата из "Гомеля" – 3:0 (0:0, 2:0, 1:0). В составе команды представляющей Минскую область отметим автора голевого дубля Павла Копытина и уверенно сыгравшего в воротах Михаила Карнаухова. Автором третьей шайбы в ворота "рысей" стал Никита Пышкайло, поразивший пустые ворота. -0-