Жодинские футболисты победили минчан в торпедовском дерби чемпионата Беларуси

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стартовые поединки 5-го тура проходят сегодня на футбольном чемпионате Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом из них жодинское "Торпедо-БелАЗ" принимало минское "Торпедо" и победило со счетом 2:0. Оба мяча хозяева забили в первой половине встречи - на 13-й минуте отличился Виталий Гайдучик, а еще через 12 минут успех закрепил Богдан Мищенко. Жодинцы набрали 10 очков и догнали минских и брестских динамовцев.

Позже футболисты брестского "Динамо" сыграют с мозырской "Славией".

Еще три встречи состоятся в пятницу, 26 апреля: "Динамо" (Минск) - "Неман" (Гродно), БАТЭ (Борисов) - "Минск", "Витебск" - "Слуцк". Завершится 5-й тур тремя матчами 27 апреля: "Шахтер" (Солигорск) - "Энергетик-БГУ" (Минск), "Ислочь" (Минский район) - "Гомель", "Дняпро" (Могилев) - "Городея".

Положение в группе лидеров: "Шахтер" - 12 очков (4 матча), "Динамо" (Брест) - 10 (4), "Динамо" (Минск) - 10 (4), "Торпедо-БелАЗ" - 10 (5).-0-