Жодинские торпедовцы обыграли "Городею" в матче чемпионата Беларуси по футболу

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты жодинского "Торпедо-БелАЗа" победили "Городею" со счетом 3:1 в гостевом матче 24-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Голевой дубль в этой встрече оформил Кирилл Премудров, еще один мяч у победителей забил Юрий Габовда. В составе проигравших отличился Дмитрий Игнатенко.

Главные фавориты нынешнего первенства свои встречи 24-го тура проведут сегодня. Борисовский БАТЭ сыграет в гостях у "Слуцка", а солигорский "Шахтер" в Мозыре будет соперничать с местной "Славией". Еще в одном сегодняшнем матче "Ислочь" встретится с минским "Динамо".

Результаты остальных игр: "Смолевичи" - "Рух" (Брест) - 0:6, "Витебск" - "Белшина" (Бобруйск) - 1:1, "Динамо" (Брест) - "Энергетик-БГУ" (Минск) - 2:1, "Неман" (Гродно) - "Минск" - 2:0.

Турнирное положение: БАТЭ - 46 очков (23 матча), "Шахтер" - 46 (23), "Неман" - 44 (24), "Торпедо-БелАЗ" - 41 (24), "Ислочь" - 38 (23), "Рух" - 36 (24), "Динамо" (Брест) - 35 (22), "Энергетик-БГУ" - 34 (23), "Динамо" (Минск) - 33 (22), "Витебск" - 31 (24), "Минск" - 25 (22), "Славия" - 24 (21), "Слуцк" - 21 (21), "Городея" - 20 (24), "Белшина" - 20 (24), "Смолевичи" - 14 (22).

Список лучших бомбардиров 30-го чемпионата Беларуси возглавляет Джасурбек Яхшибоев ("Шахтер"), в активе которого 13 забитых мячей, на два гола меньше у Максима Скавыша (БАТЭ).-0-