ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Суббота, 1 мая 2021
Минск Сплошная облачность +8°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
21:16 Футболисты "Краснодара" проиграли "Сочи" в чемпионате России Спорт
20:59 На АЗС в Душанбе прогремел мощный взрыв В мире
20:17 "Шахтер" одержал седьмую победу подряд в матчах чемпионата Беларуси  Спорт
19:36 В Хельсинки полиция задержала 60 человек на акции против коронавирусных мер В мире
18:59 В Лионе около 30 силовиков пострадали в столкновениях с хулиганами В мире
18:31 Жодинские торпедовцы победили футболистов "Минска" в чемпионате Беларуси  Спорт
17:56 "Борисфен" одержал вторую победу в 1/2 финала баскетбольного чемпионата Беларуси Спорт
17:52 В Китае будут штрафовать за выгул собак без поводка В мире
17:42 В России выявили 9270 случаев заражения коронавирусом за сутки В мире
17:28 МАРТ классифицировал объекты общественного питания Экономика
17:20 Илья Ивашко проиграл в полуфинале теннисного турнира в Мюнхене Спорт
17:19 ФОТОФАКТ: Сезон фонтанов начался в Минске Регионы
17:05 Белорусские силачи Хоронеко и Заславский установили мировые рекорды Спорт
16:57 ФОТОФАКТ: Межрегиональный автопробег "Дорогами войны - дорогами победы" Регионы
16:34 ФОТОФАКТ: Сезон аттракционов открылся в Минске Регионы
16:33 "Ротор" прервал серию поражений в футбольном чемпионате России Спорт
16:19 Пьяного бесправника задержали в Минске Происшествия
16:12 "Ислочь" обыграла "Неман" в чемпионате Беларуси по футболу Спорт
16:00 ФОТОФАКТ: Spring Fashion Day прошел в Минске Регионы
15:46 Трансляцию пасхального богослужения из Свято-Духова кафедрального собора проведет "Беларусь 1" Общество
15:30 Десять футбольных полей и площадок введут в Гомельской области в этом году Регионы
15:24 Благодатный огонь из Иерусалима сегодня вечером доставят в Минск Общество
15:15 Белорусские футболистки узнали соперниц по квалификации женского ЧМ-2023 Спорт
15:09 Генсек ОДКБ призвал Кыргызстан и Таджикистан решить пограничную проблему исключительно мирным путем Политика
15:04 Для больших побед - обновленный футбольный стадион открыли в Калинковичах Регионы
14:58 В Японии три человека пострадали в результате сильного землетрясения В мире
14:55 Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме В мире
14:28 В Беларуси утвердили правила по ликвидации болезни Ньюкасла у птиц Общество
14:15 ФОТОФАКТ: Верующие освящают пасхальную трапезу Регионы
14:10 Карусели, ростовые куклы, интерактив - в Могилеве профсоюзы провели праздник для детей Регионы
Все новости
Все новости
Спорт
01 мая 2021, 18:31

Жодинские торпедовцы победили футболистов "Минска" в чемпионате Беларуси 

Фото из архива
Фото из архива

1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жодинское "Торпедо-БелАЗ" выиграли у футболистов "Минска" в матче 7-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На 12-й минуте встречи в Жодино хозяев вывел вперед бразильский легионер Матеус Монтейро. В начале второй половины игры нигерийский защитник торпедовцев Самюэль Одеоибо срезал мяч в свои ворота, а потом Кирилл Кириленко забил победный гол в ворота минчан - 2:1.  

В первом сегодняшнем матче футболисты "Ислочи" победили в Гродно местный "Неман" с таким же результатом 2:1.

Позже лидер турнира, действующий чемпион страны солигорский "Шахтер", не потерявший еще ни одного очка, сегодня сыграет в Гомеле с дебютантом элитного дивизиона речицким "Спутником". В Борисове БАТЭ примет еще одного новичка высшей лиги "Сморгонь". 

Результаты остальных игр 7-го тура: "Динамо" (Минск) - "Энергетик-БГУ" (Минск) - 2:0, "Витебск" - "Гомель" - 0:0, "Рух" (Брест) - "Славия" - 2:1, "Слуцк" - "Динамо" (Брест) - 1:1.

Положение команд: "Шахтер" - 18 очков, БАТЭ - 14, "Динамо" (Минск) - 14, "Динамо" (Брест) - 13, "Рух" - 12,  "Гомель" - 12, "Ислочь" - 12, "Торпедо-БелАЗ" - 10, "Минск" - 8, "Витебск" - 8, "Слуцк" - 6, "Энергетик-БГУ" - 5, "Сморгонь" - 4, "Славия" - 4, "Спутник" - 3, "Неман" - 3.

Бомбардирскую гонку возглавляет гамбийский нападающий "Шахтера" Дембо Дарбо, забивший 8 мячей.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
футбол чемпионат Беларуси
Новости рубрики Спорт
Фото ФК "Краснодар" Футболисты "Краснодара" проиграли "Сочи" в чемпионате России
Фото ФК "Шахтер" "Шахтер" одержал седьмую победу подряд в матчах чемпионата Беларуси 
Фото БК ЦОР-БОРИСФЕН Могилев "Борисфен" одержал вторую победу в 1/2 финала баскетбольного чемпионата Беларуси
Илья Ивашко. Фото из архива Илья Ивашко проиграл в полуфинале теннисного турнира в Мюнхене
Фото из архива Белорусские силачи Хоронеко и Заславский установили мировые рекорды
Фото СК "Ротор" "Ротор" прервал серию поражений в футбольном чемпионате России
Главное
Фото из архива Повышаются некоторые размеры пенсий и детские пособия – что еще изменится в мае
Яровой сев в Беларуси проведен более чем на половине площадей
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1244 пациента с COVID-19, выписаны 1420
Беларусь выступает за скорейшее устранение барьеров для свободного движения товаров и услуг в ЕАЭС - Головченко
Топ-новости
Работники всех отраслей выступили с требованием отменить незаконные санкции - ФПБ
Макей: ситуация в Беларуси стабилизировалась и нормализовалась
ФОТОФАКТ: Межрегиональный автопробег "Дорогами войны - дорогами победы"
Благодатный огонь из Иерусалима сегодня вечером доставят в Минск
Белорусские силачи Хоронеко и Заславский установили мировые рекорды
Клишевич: в 2020 году ценности труда оппозиция пыталась подменить "благосостоянием" через стачки и забастовки
Пенсионерам с 1 мая предоставляется скидка на проезд в электричках
КГБ прокомментировал расследование дела о попытке захвата государственной власти
Детская железная дорога открыла сезон летних перевозок
Виктория Азаренко победила на старте турнира в Мадриде
ФПБ о санкциях, забастовках и справедливой пенсии - интервью
Скоростное дневное пассажирское сообщение открылось между Минском и Москвой
Минздрав в преддверии праздников напомнил о важности масочного режима и дистанцирования
Головченко: у Беларуси и Узбекистана есть все возможности для увеличения товарооборота
CERT.BY: в байнете участились случаи взломов и компрометации различных ресурсов
Реклама
С нами интереснее
тв программа тв программа
курсы курсы
гороскоп гороскоп
погода погода
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.