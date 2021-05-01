Жодинские торпедовцы победили футболистов "Минска" в чемпионате Беларуси 

1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жодинское "Торпедо-БелАЗ" выиграли у футболистов "Минска" в матче 7-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На 12-й минуте встречи в Жодино хозяев вывел вперед бразильский легионер Матеус Монтейро. В начале второй половины игры нигерийский защитник торпедовцев Самюэль Одеоибо срезал мяч в свои ворота, а потом Кирилл Кириленко забил победный гол в ворота минчан - 2:1.

В первом сегодняшнем матче футболисты "Ислочи" победили в Гродно местный "Неман" с таким же результатом 2:1.

Позже лидер турнира, действующий чемпион страны солигорский "Шахтер", не потерявший еще ни одного очка, сегодня сыграет в Гомеле с дебютантом элитного дивизиона речицким "Спутником". В Борисове БАТЭ примет еще одного новичка высшей лиги "Сморгонь".

Результаты остальных игр 7-го тура: "Динамо" (Минск) - "Энергетик-БГУ" (Минск) - 2:0, "Витебск" - "Гомель" - 0:0, "Рух" (Брест) - "Славия" - 2:1, "Слуцк" - "Динамо" (Брест) - 1:1.

Положение команд: "Шахтер" - 18 очков, БАТЭ - 14, "Динамо" (Минск) - 14, "Динамо" (Брест) - 13, "Рух" - 12, "Гомель" - 12, "Ислочь" - 12, "Торпедо-БелАЗ" - 10, "Минск" - 8, "Витебск" - 8, "Слуцк" - 6, "Энергетик-БГУ" - 5, "Сморгонь" - 4, "Славия" - 4, "Спутник" - 3, "Неман" - 3.

Бомбардирскую гонку возглавляет гамбийский нападающий "Шахтера" Дембо Дарбо, забивший 8 мячей.-0-