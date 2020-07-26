Жодинские торпедовцы разгромили "Энергетик-БГУ" в чемпионате Беларуси по футболу

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате Беларуси по футболу сегодня завершается программа 19-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом сегодняшнем матче минский "Энергетик-БГУ" принимал в Молодечно жодинское "Торпедо-БелАЗ" и проиграл с крупным счетом 1:4.

Также сегодня солигорский "Шахтер" примет на своем стадионе "Смолевичи", футболисты БАТЭ на поле "Борисов-Арены" сыграют с "Минском".

Результаты остальных матчей 19-го тура: "Рух" (Брест) - "Славия" (Мозырь) - 3:3, "Витебск" - "Слуцк" - 2:0, "Ислочь" (Минский район) - "Динамо" (Брест) - 2:0, "Белшина" (Бобруйск) - "Неман" (Гродно) - 0:1.

Турнирное положение: "Шахтер" (Солигорск) - 34 очка (18 матчей), БАТЭ (Борисов) - 34 (18), "Неман" (Гродно) - 34 (18), "Динамо" (Минск) - 30 (19), "Торпедо-БелАЗ" - 30 (19), "Энергетик-БГУ" (Минск) - 29 (19), "Витебск" - 29 (19), "Динамо" (Брест) - 26 (17), "Рух" (Брест) - 26 (19), "Ислочь" (Минский район) - 26 (19), "Славия" (Мозырь) - 23 (18), "Слуцк" - 21 (18), "Городея" - 19 (19), "Минск" - 18 (16), "Смолевичи" - 14 (17), "Белшина" (Бобруйск) - 10 (19).

Список лучших бомбардиров возглавляет узбекский форвард "Шахтера" Джасурбек Яхшибоев, забивший десять мячей.-0-