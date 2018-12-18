Жозе Моуринью уволен с поста главного тренера "Манчестер Юнайтед"

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" отправил в отставку Жозе Моуринью с поста главного тренера. Информация об этом размещена на официальном сайте манкунианцев, сообщает БЕЛТА.

По данным Sky Sports, исполняющим обязанности главного тренера до конца сезона будет Майкл Кэррик, выступавший за команду с 2006 по 2018 год. После завершения карьеры Кэррик вошел в тренерский штаб Моуринью.

Португалец возглавил "МЮ" в мае 2016 года. В сезоне 2016/2017 он завоевал с командой Кубок лиги, Лигу Европы и Суперкубок Англии.

В Английской Премьер-лиге в первом сезоне при Моуринью "красные дьяволы" заняли шестое место, в следующем - второе.

На данный момент "Манчестер Юнайтед" располагается на 6-м месте в чемпионате Англии, отрыв идущего первым "Ливерпуля" составляет 19 очков.-0-