12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Защитник "Витебска" Жулио Сезар признан лучшим игроком 8-го тура футбольного чемпионата Беларуси по версии ассоциации "Белорусская федерация футбола", сообщает корреспондент БЕЛТА.

В гостевой встрече с "Минском" 24-летний бразилец в середине первого тайма открыл счет, а в компенсированное время второй половины игры сравнял результат - 3:3. После этого матча футболисты "Витебска" набрали 9 очков и занимают 9-место в турнирной таблице национального первенства. Лидирует действующий чемпион страны солигорский "Шахтер", у которого 24 очка из 24 возможных. В активе минского "Динамо" и борисовского БАТЭ по 17 баллов.

В следующем туре встречаются:

14 мая "Спутник" (Речица) - "Славия" (Мозырь), "Динамо" (Минск) - "Сморгонь";

15 мая "Неман" (Гродно) - "Шахтер" (Солигорск), "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - "Ислочь" (Минский район), БАТЭ (Борисов) - "Рух" (Брест);

16 мая "Слуцк" - "Минск", "Витебск" - "Энергетик-БГУ" (Минск), "Динамо" (Брест) - "Гомель".-0-