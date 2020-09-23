Зимний ЕЮОФ перенесен с февраля на декабрь 2021 года

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Зимний Европейский юношеский олимпийский фестиваль (ЕЮОФ), который примет Вуокатти (Финляндия), перенесен с февраля на декабрь 2021 года. Данное решение принято для защиты всех участников, особенно молодых спортсменов, из-за угрозы распространения COVID-19 в мире, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

Согласно новым данным, мультиспортивный форум пройдет в Финляндии 11-18 декабря 2021 года.

"Это непростое решение. В течение нескольких месяцев мы надеялись, что ситуация улучшится и сможем провести состязания в Вуокатти по графику. К сожалению, этого не произошло. Но перенос ЕЮОФ на декабрь 2021 года означает, что подавляющее большинство спортсменов, которые с ждали соревнований в феврале, все равно смогут принять в них участие", - прокомментировал решение исполняющий обязанности президента Европейских олимпийских комитетов Нильс Нигаард.

Планируется, что в фестивале примут участие около 1800 спортсменов из 48 европейских национальных олимпийских комитетов. В программе ЕЮОФ значатся горные лыжи, биатлон, хоккей с шайбой, сноуборд, лыжные гонки, прыжки с трамплина, шорт-трек, фигурное катание и лыжное двоеборье.

Зимний Европейский юношеский олимпийский фестиваль проводится раз в два года. В 2019 году на состязаниях в Сараево и Восточном Сараево белорусская команда завоевала три награды - одну серебряную (в хоккее) и две бронзовые (Евгения Пузанова в фигурном катании и Яна Домбровская в шорт-треке).-0-