Зимняя Универсиада - 2021 перенесена

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Зимняя Универсиада, которая должна была пройти с 21 по 31 января 2021 года в швейцарском Люцерне, перенесена из-за пандемии COVID-19. Об этом сообщается на сайте Международной федерации университетского спорта (FISU).

"После нескольких встреч, проведенных с властями Швейцарии и представителями различных кантонов, участвующих в принятии соревнований, мы единогласно согласились с тем, что 30-ю зимнюю Универсиаду нельзя проводить в январе 2021 года, - заявил генеральный секретарь FISU Эрик Сайнтронд. - Мы уверены, что это правильное решение, чтобы гарантировать высокий уровень мероприятия и безопасность всех участников".

Новые даты Универсиады будут обсуждаться в течение следующих двух месяцев. Отмечается, что одним из решающих факторов переноса стала невозможность сборных многих стран прибыть в Швейцарию. В настоящее время запрет на въезд в Швейцарию затронул более 40% зарегистрированных участников, в том числе делегации из США, России, Китая и Казахстана.

Зимняя Универсиада является вторым по масштабности зимним спортивным соревнованием после Олимпиады. На Универсиаде в Люцерне в 10 представленных дисциплинах должны были выступить около 2,5 тыс. студентов из 50 стран, которые представляют более чем 540 учебных заведений.-0-