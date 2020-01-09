Знаменосцами сборной Беларуси на юношеской Олимпиаде будут Даниил Карпович и Варвара Бандарина

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисту Даниилу Карповичу и конькобежке Варваре Бандариной доверена честь быть знаменосцами белорусской команды на церемонии открытия III зимних юношеских Олимпийских игр, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

Даниил Карпович станет знаменосцем на церемонии открытия Игр в Лозанне (Швейцария), которая в 21.30 по минскому времени начнется в ледовой Vaudoise Arena. "Приятно удивлен. Впервые на столь крупных соревнованиях мне доверили пронести флаг страны. Во время соревнований постараемся выступить успешно и выкладываться по полной", - цитирует хоккеиста пресс-служба НОК.

Фото НОК Беларуси

Конькобежка Варвара Бандарина понесет белорусский флаг на параллельной церемонии открытия в Санкт-Морице, где пройдут соревнования по санному спорту, бобслею и конькобежному спорту. "Большая честь для меня. Рада, что доверили национальный флаг. Эмоции самые положительные, уверенно себя чувствую перед началом Олимпийских игр и постараюсь удачно выступить", - отметила спортсменка.

III зимние юношеские Олимпийские игры пройдут с 9 по 22 января. В соревнованиях примут участие 1880 юношей и девушек из более чем 70 стран. Они будут спорить за медали в биатлоне, бобслее, керлинге, хоккее с шайбой, санном спорте, фигурном катании, конькобежном спорте, шорт-треке, скелетоне, фристайле, горных лыжах, прыжках с трамплина, лыжных гонках, ски-альпинизме, лыжном двоеборье и сноубординге. Белорусские спортсмены представлены в пяти видах соревновательной программы мультиспортивного форума.-0-

Белорусские спортсмены выступят на III зимних юношеских Олимпийских играх в Лозанне В соревнованиях, проводимых под эгидой Международного олимпийского комитета, примут участие 1880 спортсменов (количество юношей и девушек будет равным) из более чем 70 стран, которые будут бороться за медали в восьми видах спорта в 16 дисциплинах.