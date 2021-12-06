"Золотая шайба" и "Снежный снайпер": в столице начали подготовку к спортивным праздникам

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске с 1 декабря началась подготовка детей и подростков к первому этапу соревнования по хоккею "Золотая шайба" и соревнованию по биатлону "Снежный снайпер". Об этом сегодня на пресс-конференции рассказал заместитель директора ГУ "Минский городской учебно-методический центр физического воспитания населения" - начальник учебно-методического отдела Виктор Чударев, передает корреспондент БЕЛТА.

"В предстоящем зимнем сезоне спортивные мероприятия будут проходить в соответствии с календарными планами. С 1 декабря в Минске началась подготовка детей и подростков к первому этапу соревнования по хоккею "Золотая шайба", соревнованию по биатлону "Снежный снайпер", запланировано и проведение городского зимнего спортивного праздника "Минская лыжня", - рассказал Виктор Чударев.

По его словам, при наличии естественного снежного покрова и устойчивых отрицательных температур в Минске будет организовано 14 лыжных трасс, а также запланирована заливка 25 ледовых катков и 31 хоккейной коробки. При отсутствии естественного снежного покрова будут задействованы снегогенераторы, которые разместят на лыжероллерной трассе "Веснянка", лыжной трассе в парке имени 900-летия Минска, лесопарковой зоне Медвежино и в горнолыжном центре "Солнечная долина". Помимо этого, в столице оборудовано более 35 мест для безопасного катания на тюбингах. Их количество будет увеличиваться.

Виктор Чударев напомнил, что заниматься зимними видами спорта минчане также могут в РЦОП по игровым видам спорта "Дворец спорта", государственном культурно-спортивном учреждении "Чижовка-Арена", МГЦОР по лыжным видам спорта и на лыжероллерной трассе на территории футбольного клуба "Минск".-0-