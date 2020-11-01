Золотов помог "Уралу" победить "Уфу" в матче чемпионата России по футболу

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Урала" обыграли в гостях "Уфу" со счетом 2:1 в матче 13-го тура чемпионата России, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В первом тайме голевой дубль оформил румынский полузащитник екатеринбургской команды Эрик Бикфалви, а после перерыва сербский форвард хозяев Комнен Андрич отыграл один мяч. Белорусский защитник уральцев Николай Золотов провел весь матч.
Действующий чемпион России "Зенит" из Санкт-Петербурга победил в гостях футболистов "Химок" - 2:0.
Сегодня состоятся еще два поединка 13-го тура. Футболисты московского ЦСКА под руководством белорусского специалиста Виктора Гончаренко сыграют в Волгограде с "Ротором", который тренирует белорус Александр Хацкевич. Футболисты "Тамбова", за который выступает белорусский защитник Максим Володько, примет в Саранске московское "Динамо".
Результаты остальных игр: "Спартак" (Москва) - "Ростов" - 0:1, "Сочи" - "Локомотив" (Москва) - 2:1, "Ахмат" (Грозный) - "Краснодар" - 2:0, "Рубин" (Казань) - "Арсенал" (Тула) - 3:1.
Турнирное положение: "Спартак" - 27 очков (13 матчей), "Зенит" - 27 (13), ЦСКА - 25 (12), "Ростов" - 23 (13), "Сочи" - 22 (13), "Рубин" - 21 (13), "Локомотив" - 21 (13), "Динамо" - 20 (12), "Ахмат" - 20 (13), "Краснодар" - 18 (13), "Урал" - 14 (13), "Арсенал" - 12 (13), "Тамбов" - 12 (12), "Химки" - 9 (13), "Уфа" - 6 (13), "Ротор" - 6 (12).
В споре лучших снайперов российской премьер-лиги лидирует эквадорский полузащитник "Сочи" Кристиан Нобоа, забивший семь мячей.-0-