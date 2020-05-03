"Зорка-БДУ" и "Неман" победили на старте женского чемпионата Беларуси по футболу

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все стартовые матчи женского чемпионата Беларуси по футболу завершились крупными победами, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В заключительный игровой день первого тура обладательницы серебряных медалей прошлого первенства футболистки столичной "Зоркi-БДУ" уверенно переиграли на выезде воспитанниц Брестского областного центра олимпийского резерва со счетом 3:0. Бронзовый призер гродненский "Неман" разгромил в Бобруйске местную "Бобруйчанку" - 6:0.
Ранее действующие чемпионки, обладательницы Кубка и Суперкубка Беларуси футболистки "Минска" на своем поле не оставили никаких шансов могилевскому "Днепру", выиграв с результатом 10:0. В поединке дебютантов нынешнего чемпионата столичное "Динамо-БГУФК" разгромило футболисток юниорской сборной Беларуси (U-19) со счетом 7:0.
29-й женский чемпионат Беларуси пройдет в три круга и продлится до 8 ноября, когда должны состояться заключительные поединки. Последние семь лет чемпионом неизменно становился "Минск". Больше всего титулов у "Бобруйчанки", которая 12 раз завоевывала золотые медали. Чемпионками также были футболистки витебского "Университета" (6), могилевской "Надежды" (2) и брестской "Виктории" (1).-0-