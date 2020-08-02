"Зорка-БДУ" разгромила футболисток "Днепра" в женском чемпионате Беларуси

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболистки минской "Зоркi-БДУ" разгромили могилевский "Днепр" со счетом 5:1 в гостевом матче 13-го тура женского чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В первом тайме встречи в Могилеве минчанки Лиана Мирошниченко и Виктория Герус по два раза поразили ворота хозяек поля. После перерыва Любовь Гудченко отыграла один мяч, а затем Диана Тропникова установила окончательный результат матча - 5:1 в пользу гостей.
В другом субботнем поединке спортсменки юниорской сборной Беларуси (U-19) обыграли в Минске воспитанниц Брестского областного центра олимпийского резерва (БОЦОР) со счетом 2:0, благодаря голевому дублю Анны Скригановой во второй половине встречи.
Сегодня лидер первенства минское "Динамо-БГУФК" сыграет в гостях у "Бобруйчанки", а действующие чемпионки страны футболистки "Минска" встретятся в Гродно с местным "Неманом".
Турнирное положение: "Динамо-БГУФК" - 36 очков (12 матчей), "Минск" - 30 (12), "Неман" - 24 (12), "Зорка-БДУ" - 22 (13), Беларусь (U-19) - 16 (13), "Бобруйчанка" - 11 (12), "Днепр" - 8 (13), БОЦОР - 0 (13).-0-