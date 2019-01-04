Зубрус: Рождественский турнир в Минске - настоящий праздник хоккея

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рождественский любительский турнир в Минске является настоящим праздником хоккея. Такое мнение сегодня высказал журналистам глава федерации хоккея Литвы Дайнюс Зубрус, выступающий в сборной Балтии, передает корреспондент БЕЛТА.

Дайнюс Зубрус впервые принимает участие в Рождественском турнире. По его мнению, соревнования в белорусской столице организованы просто великолепно. Очень приятно играть, когда трибуны полны и болельщики горячо поддерживают все команды, отметил он и добавил, что сегодняшний матч против хозяев проходит очень напряженно, противостоять такому сильному сопернику непросто, но балтийцы будут стремиться к победе.

Известный литовский нападающий, проведший более 1 тыс. матчей в сильнейшей хоккейной лиге планеты - НХЛ, также признался, что рад был встретится в Минске со своими коллегами, которые долгое время играли в клубах НХЛ и России.

Дайнюс Зубрус, которому сейчас 40 лет, родился в литовском Электренае. В 1996 году он начал выступать в Национальной хоккейной лиге за "Филадельфию Флайерз", затем в его заокеанской карьере были "Монреаль Канадиенс", "Вашингтон Кэпиталз", "Баффало Сейбрз", "Нью-Джерси Дэвилз" и "Сан-Хосе Шаркс". Он успел поиграть и в тольяттинской "Ладе". В прошлом сезоне Дайнюс Зубрус помог сборной Литвы выйти в дивизион 1-й группы А чемпионата мира. В апреле - мае литовская дружина в Казахстане будет одним из соперников сборной Беларуси в борьбе за выход в элитный дивизион мирового хоккея.-0-