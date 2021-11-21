Зверев победил Джоковича и вышел в финал итогового турнира АТР

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Александр Зверев стал вторым финалистом итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), который проходит в итальянском Турине, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Во втором полуфинале немецкий теннисист, занимающий 3-е место в мировом рейтинге, переиграл в трехсетовом поединке

первую ракетку планеты серба Новака Джоковича - 7:6 (7:4), 4:6, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 29 минут.

Таким образом, сегодня в решающем поединке Александр Зверев встретится с победителем прошлого итогового турнира АТР российским теннисистом Даниилом Медведевым, который в первом полуфинальном поединке обыграл в двух партиях норвежца Каспера Рууда (8) - 6:4, 6:2.

В финале парного разряда американец Раджив Рам и британец Джо Солсбери будут соперничать с французским дуэтом Пьер-Юг Эрбер / Николя Маю.

Общий призовой фонд нынешних состязаний лучших теннисистов планеты составляет $7,25 млн.

В финале итогового турнира АТР-2020, проходившего в Лондоне, Даниил Медведев выиграл у австрийского теннисиста Доминика Тима - 4:6, 7:6 (7:2), 6:4. Швейцарец Роджер Федерер 6 раз становился победителем итогового турнира, по 5 титулов у Новака Джоковича, чеха Ивана Лендла и американца Пита Сампраса.-0-