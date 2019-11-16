Зверев стал последним полуфиналистом итогового турнира АТР

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представитель Германии Александр Зверев стал последним участником полуфинальной стадии итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), который проходит в Лондоне, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В матче 3-го тура группы Андре Агасси Александр Зверев победил россиянина Даниила Медведева - 6:4, 7:6 (7:4). Первый номер мирового рейтинга испанец Рафаэль Надаль обыграл грека Стефаноса Циципаса, но остался вне полуфинала.

Из квартета Бьорна Борга в полуфинал вышли швейцарец Роджер Федерер и австриец Доминик Тим. Серб Новак Джокович и итальянец Маттео Берреттини завершили выступление на этом турнире.

Сегодня пройдут полуфинальные матчи: Роджер Федерер - Стефанос Циципас, Доминик Тим - Александр Зверев.

Решающий поединок итогового турнира АТР-2019, призовой фонд которого составляет $9 млн, состоится 17 ноября.-0-