Звезда смешанных единоборств Кевин Рэндлман посмертно введен в зал славы UFC

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТ/. Американский боец Кевин Рэндлман посмертно введен в зал славы Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Такая информация содержится на официальном сайте UFC, сообщает БЕЛТА.

На счету атлета титул чемпиона UFC, которым он владел с 1999 по 2000 год. Кевин Рэндлман выступал в турнирах под эгидой Pride Fighting Championships, Sengoku и Strikeforce в тяжелой и полутяжелой весовых категориях.

В поединках американец отличался силой и прекрасными физическими данными. За свою карьеру он одержал 17 побед и потерпел 16 поражений в смешанных единоборствах. В знаменитой схватке с российским спортсменом Федором Емельяненко в 2004 году Кевин Рэндлман проиграл, однако зрителям запомнился его бросок прогибом.

Кевин Рэндлман умер 11 февраля 2016 года в возрасте 44 лет из-за сердечной недостаточности.-0-