Звезды мировой легкой атлетики выступят на турнире по прыжкам в высоту в Минске

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Звезды мировой легкой атлетики россиянка Мария Ласицкене, украинка Юлия Левченко, белорусы Максим Недосеков, Дмитрий Набоков, Павел Селиверстов и Андрей Скобейко выступят на рождественском турнире по прыжкам в высоту 22 декабря в Минске. Об этом сообщил журналистам председатель БФЛА Вадим Девятовский, передает корреспондент БЕЛТА.

"Федерация легкой атлетики несколько лет назад отважилась на эксперимент и провела турнир по прыжкам в высоту в торговом центре "Столица". Соревнования получились красочными и запоминающимися. В прошлом году в состязаниях среди мужчин победил украинец Виктор Лонской, а у женщин звезда мировой легкой атлетики Мария Ласицкене. Отмечу, что существенно вырос призовой фонд турнира, состав участников стал гораздо представительнее. Конкуренцию Марии Ласицкене составит украинка Юлия Левченко. У мужчин все четыре ведущих белорусских атлета Максим Недосеков, Павел Селиверстов, Дмитрий Набоков и Андрей Скобейко готовы выйти в сектор для прыжков в высоту. Ожидаем яркую и зрелищную борьбу. Мы приложили серьезные усилия, чтобы турнир 22 декабря прошел на самом высоком уровне", - отметил председатель БФЛА.

В прошлом году в Минске выступила чемпионка мира в этом виде россиянка Мария Ласицкене. "Победу в декабре 2017-го вспоминаем с тренерами часто. После многие атлеты интересовались, как прошел турнир в торговом центре "Столица" в Минске, я всем рекомендовала приехать в Минск в декабре 2018 года и попробовать себя в секторе. В ТЦ "Столица" созданы отличные условия, хватает и разбега, и новогодняя елка не мешает атлетам", - рассказала Мария Ласицкене.

Двукратная чемпионка мира также подчеркнула, что конкуренция с украинской прыгуньей Юлией Левченко будет способствовать высоким результатам на турнире в Минске. Белорус Максим Недосеков также пообещал журналистам острую конкуренцию в секторе для прыжков. "Несмотря на завершение сезона и подготовку к зимним стартам, сейчас нахожусь в неплохой форме. Уверен, на соревнованиях в Минске болельщики увидят высокий результат", - сказал он.

Партнеры Белорусской федерации легкой атлетики генеральный директор РУП "Белорусская национальная перестраховочная организация" Андрей Унтон и председатель правления ОАО "Банк Москва-Минск" Игорь Лихогруд отметили, что БФЛА на каждом международном старте создает праздник для атлетов и болельщиков.

Первыми в сектор для прыжков 22 декабря в 16.00 в ТЦ "Столица" выйдут мужчины, а затем свое мастерство продемонстрируют женщины.-0-