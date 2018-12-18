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10 важных советов для перехода в облако

Технологии 18.12.2018 | 10:28

Многие из мудрых изречений Бенджамина Франклина разошлись по миру. Цитаты политического деятеля актуальны для многих современных тенденций, в том числе и для перехода к облачным вычислениям. Любая компания, планирующая миграцию в облако, должна помнить: "Не имея возможности подготовиться, вы потерпите неудачу". Подготовка - это один из самых важных этапов "переезда", от которого зависит как сам процесс миграции, так и конечный результат. Мы собрали советы экспертов, которые помогут вам в этом вопросе.

Совет 1. Выбирайте облако

Экономические расчеты показывают, что аренда виртуальной инфраструктуры в первые 3 года дешевле построения собственной в 3 раза. Капитальные затраты на приобретение и инсталляцию оборудования окупаются только в течение 5-7 лет, когда приходит время заниматься модернизацией и снова вкладывать средства. Когда вы арендуете облачную инфраструктуру, вся финансовая нагрузка по модернизации и обновлению аппаратных средств лежит в зоне облачного провайдера. Также, если использовать модель аренды облачной инфраструктуры IaaS, подготовка, настройка и запуск занимают около 2 недель, а вот на построение собственной может уйти не один месяц.

Совет 2. Отнеситесь серьезно к выбору поставщика облачных услуг

Тщательный выбор поставщика услуг - серьезная задача, на которую необходимо потратить достаточно времени и сил. Требуется провести анализ рынка, выбрать варианты, удовлетворяющие вашим запросам, и сравнить их, посмотреть отзывы клиентов как на сайте облачного провайдера, так и на сторонних независимых площадках. Важно сформировать мнение по нескольким источникам информации, особенно таким, где специалисты делятся своим опытом сотрудничества с IaaS-провайдером. Абстрагируйтесь от цены - она в среднем совпадает у различных поставщиков и имеет условный показатель качества. Выбрав двух-трех наиболее достойных провайдеров, следует организовать встречи с их представителями, в ходе которых обсудить этапы реализации проекта, способы миграции, возможности дальнейшего роста и другие возникшие вопросы. Полученные ответы и предложения наиболее гибких путей реализации ваших задач позволят остановиться на лучшем поставщике облачных услуг.

Совет 3. Создайте список приложений для миграции

До начала миграции в облако необходимо составить список всех приложений, которые работают в вашей инфраструктуре, в том числе исчерпывающую информацию о лицензиях на ПО и расписание обновлений. Обратите внимание на "кастомные" конфигурации, надстройки и другие нестандартные решения, а также связи взаимодействия приложений между друг другом. Если сомневаетесь в полноте имеющихся сведений, проведите дополнительный опрос сотрудников.

Совет 4. Сбор иной информации

Соберите всю информацию, которая касается прав и разрешений, учетных данных, почтовых ящиков пользователей, членства в группах, разрешений доступа к объектам, настройки переадресаций и других конфигурационных сведений. Полученную информацию необходимо заблаговременно предать провайдеру, чтобы он в облачной среде создал копию исходной конфигурации. Это сократит время миграции в облако и позволит избежать ошибок и коллизий.

Совет 5. Убедитесь в совместимости приложений

В документации к приложениям найдите информацию об их совместимости с облачной средой. Возможно, потребуется установить дополнительные патчи, чтобы обеспечить корректную работу в среде виртуализации. Найдите контакты разработчиков приложений, чтобы в случае возникновения проблем во время миграции иметь возможность получить необходимую консультацию.

Совет 6. Подключите резервный интернет-канал

О какой надежности не заявлял бы ваш текущий интернет-провайдер, позаботьтесь о подключении резервного канала, так как миграция в облако требует надежного и стабильного интернет-соединения. В случае форс-мажора и обрыва связи альтернативный канал позволит вашим сотрудникам пользоваться всеми сервисами без перерыва в работе. Надежные облачные провайдеры поддерживают подключение клиентов с использованием нескольких интернет-каналов, причем переключение между ними в случае отсутствия связи происходит автоматически. Проверьте такую возможность у своего поставщика облачных услуг.

Совет 7. Ведите журналы

Заносите в специальные журналы (автоматически или вручную) все производимые с инфраструктурой изменения, в том числе манипуляции с программным обеспечением, аппаратной платформой и периферийными устройствами. Настройте связи между конфигурационными единицами и сотрудниками. Ведение таких журналов позволяет проверить корректность работы всех элементов инфраструктуры и успешно провести миграцию.

Совет 8. Определение дат выполнения этапов миграции

Дата начала миграции должна быть выбрана с учетом нагрузки системы повседневными бизнес-процессами. Нужно выбрать то временное окно, когда наименьшее число пользователей ощутит ограничения в работе. Также следует ориентироваться на установленные сроки реализации всего проекта в целом.

Совет 9. Обучите сотрудников

Любые изменения, которые затрагивают рабочие процессы сотрудников компании, требуют проведения обучающих тренингов. Это относится и к особенностям работы с облаком. Также требуется создать новые регламенты и ознакомить с ними работников. Внедрение облачной платформы должно стать прозрачным и понятным процессом - так эффективность работы персонала не упадет, а, напротив, станет выше.

Совет 10. Выполните тестирования

Прежде чем допускать сотрудников к новой продуктивной среде, проверьте их знания новых функциональных возможностей. Проводить тестирование желательно заранее, за несколько недель до миграции, это позволит устранить найденные проблемы и пробелы в понимании.

Выполнение этих советов позволит вам успешно перенести свою инфраструктуру в облако IaaS-провайдера и настроить эффективную работу с облачными сервисами.

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