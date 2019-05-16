3D-модели исторических зданий Гродно будут создавать в технопарке ГрГУ им. Янки Купалы

16 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/ 3D-модели исторических зданий Гродно будут создавать в научно-технологическом парке Гродненского государственного университета им. Янки Купалы, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе университета.
Новым резидентом научно-технологического парка стало ООО "Информационные технологии в строительстве". Соответствующий договор был подписан 15 мая. Учредителями компании выступили сотрудники и студенты инженерно-строительного факультета университета.
"Сегодня деятельность фирмы - это результат научных разработок купаловцев. Очень важно, что в работу вовлечены студенты. Именно они стали инициаторами проекта. Некоторые уже работают на предприятии и планируют сюда распределяться", - отметили в пресс-службе университета. Идея создания предприятия еще на стадии проекта была представлена на конкурсе студенческих стартап-проектов "ИнНаСтарт".
Сейчас разработчики конструируют утраченные исторические памятники. Среди недавних разработок - макет Борисоглебского монастыря, здание которого было разрушено. В числе моделей и Фарный костел - одно из самых популярных мест среди туристов. Осуществить визуализацию здания позволяют архивные чертежи.
Кроме того, технология дает возможность создавать виртуальные 3D-модели новых зданий, например, частных домов или квартир. В зависимости от сложности здания один проект может изготавливаться от нескольких часов до нескольких недель. Каждый элемент здания делается вручную.
Внедрение 3D-технологий в строительство и проектирование - это современная тенденция. Подобных предприятий в Гродно нет. В будущем производители планируют создавать барельефы с историческими местами Гродно и продвигать свою продукцию среди туристов, а также выйти на международный рынок.-0-
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