A1 начал работы по обеспечению связи на третьей линии Минского метро

В рамках подготовки к сдаче в эксплуатацию третьей линии Минского метрополитена провайдер телеком-, ИКТ- и контент-услуг A1 приступил к работам по запуску мобильной связи и интернета на станциях новой ветки, а также в перегонах между ними.

Работы по обеспечению связи третьей линии столичного метро ведутся на 3,5-километровом первом пусковом участке, который включает станции "Ковальская Слобода", "Вокзальная", "Площадь Франтишка Богушевича" и "Юбилейная площадь". После его открытия пассажиры новой линии смогут совершать голосовые вызовы, в том числе в формате HD-Voice, и пользоваться мобильным интернетом на платформах станций и во время движения состава – точно так же, как на всей протяженности двух действующих линий.

Работы на новом участке Минского метрополитена будут вестись на основе решения, которое специалисты компании А1 ранее разработали для запуска связи в тоннелях Автозаводской и Московской линий. С июня 2019 года оно успешно применяется на всех существующих участках метрополитена, обеспечивая пассажиров непрерывной мобильной связью и 3G-интернетом.

Решение заключается в прокладке излучающего кабеля (фидера), который подключается к базовым станциям и служит для передачи устойчивого сигнала вместо привычных антенн сотовой связи. Выполняются подготовительные работы по его укладке в двух тоннелях между станциями "Площадь Франтишка Богушевича" и "Юбилейная".

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