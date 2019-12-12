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12 декабря 2019, 15:22

A1 сделает доступным покрытие 4G по всей стране

Провайдер телеком-, ИКТ- и контент-услуг A1 и инфраструктурный оператор beCloud объявили о стратегическом партнерстве по развитию мобильной связи стандарта 4G в Беларуси. К 2023 году связь четвертого поколения для абонентов А1 будет доступна на 97% территории страны, где проживает свыше 99% населения.

В Беларуси строительством 4G-сети по технологии LTE и LTE Advanced занимается инфраструктурный оператор beCloud, с которым операторы мобильной связи заключают соглашения об использовании необходимых ресурсов. Начиная с марта 2019 года доступ к 4G-сети предоставляется абонентам А1. Проект, который будет реализован в рамках соглашения о стратегическом сотрудничестве между А1 и beCloud, позволит запустить 4G- сеть, доступную как в крупных городах, так и в отдаленных уголках страны.

"Гарантия высокого качества оказываемых услуг для наших абонентов, в том числе и по предоставлению доступа к связи 4G, всегда остается приоритетом работы А1. И именно для обеспечения покрытия 4G-сети, сопоставимого по охвату территории страны с существующей 3G-сетью А1, мы и консолидируем усилия вместе с нашими партнерами. Мы рады, что уже в ближайшие годы связь четвертого поколения станет доступна абонентам компании повсеместно – в больших и малых городах и даже в сельской местности", – отметил генеральный директор компании А1 Гельмут Дуз.

Реализация совместного проекта А1 и beCloud по развитию мобильной связи стандарта 4G в полном объеме займет три года. Первый из запланированных этапов будет завершен уже к концу 2019 года. Он предполагает единовременное включение более 2000 базовых станций, работающих в частотном диапазоне 1800 МГц, что сделает доступной 4G-связь абонентам А1 в пределах существующей LTE-сети beСloud. Сегодня она охватывает все областные центры Беларуси, а также большинство крупных городов, таких как Барановичи, Бобруйск, Борисов, Волковыск, Добруш, Жлобин, Лида, Мозырь, Молодечно, Орша, Пинск, Полоцк, Речица, Рогачев, Солигорск и др. В итоге связь стандарта 4G станет доступна абонентам А1 на территории, где проживает порядка 76% населения страны. Первыми городами, где в рамках программы сотрудничества станет доступна технология 4G для абонентов А1, станут Гомель, Жлобин и Бобруйск.

Вторая фаза реализации проекта стартует с января 2020 года. Она подразумевает развертывание 4G-сети beCloud в сельской местности в частотном диапазоне 800 МГц и на базе инфраструктуры A1. Чтобы гарантировать своим абонентам наилучший пользовательский опыт, компания А1 предоставит оператору beCloud свою инфраструктуру под базовые станции, а также транспортную сеть на основе гибридных, радиорелейных и оптоволоконных линий связи. Данная схема взаимодействия была успешно опробована партнерами в работах по перезапуску 4G-сети для абонентов А1 в Пинске в ноябре 2019 года. В итоге зона покрытия сети 4G для абонентов А1 сравняется с существующей зоной покрытия 3G-сети компании, обеспечив покрытие более 97% территории Беларуси.

Работы в рамках второй фазы совместного проекта А1 и beCloud будут осуществляться поэтапно. Первыми регионами, в которых партнеры приступят к развертыванию 4G-сети на базе инфраструктуры А1, станут Гомельская, Могилевская и Витебская области. Только в Гомельской области планируется подключить более 300 базовых станций. Всего же число запущенных базовых станций за три года превысит 3000.

"Благодаря сотрудничеству наших компаний, сеть LTE в Беларуси продолжает развиваться и расширяться. Мы, как инфраструктурный оператор, прикладываем все усилия для максимального покрытия территории страны связью 4G. Так, с нового года beCloud и А1 впервые в Беларуси запускают сеть LTE в диапазоне 800 МГц. Мы рады нашему успешному сотрудничеству, ведь только совместная кооперация операторов связи позволяет работать на благо абонентов", – подчеркнул генеральный директор beCloud Олег Седельник.

В настоящее время услуги мобильного интернета по технологии 4G предоставляются абонентам A1 в сети инфраструктурного оператора beСloud в диапазоне радиочастот 1800 МГц. На втором этапе проекта впервые в Беларуси будет задействован частотный диапазон 800 МГц. Это позволит расширить географию покрытия сетью LTE и обеспечить высокую скорость передачи данных даже в условиях повышенной нагрузки на существующие базовые станции.

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