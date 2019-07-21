Абитуриенты ГрГУ им. Янки Купалы получили сообщения о зачислении в университет онлайн

21 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Абитуриенты Гродненского государственного университета имени Янки Купалы получили в режиме онлайн сообщения о зачислении в число студентов благодаря реализации проекта "Цифровой университет +", сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

В университете реализуется проект "Цифровой университет+", направленный на цифровизацию процессов учебного заведения. В частности, сервис "Цифровая приемная комиссия" позволяет проводить электронное зачисление. Абитуриенты купаловского университета, которые поступают по трем сертификатам, 19 июля в личном кабинете получили сообщения о зачислении.

"Абитуриент, который хотя бы раз обращался к нам, например, чтобы пройти репетиционное или централизованное тестирование, курсы или получить другие услуги, попадает в цифровое информационно-образовательное пространство университета. К моменту поступления его портфолио уже сформировано. В университете разработано цифровое рабочее место члена приемной комиссии, в рамках которого с учетом информации из портфолио при личном присутствии абитуриента формируется цифровое и бумажное личное дело абитуриента", - рассказали в вузе. Благодаря личному кабинету абитуриент в любое время видит, на какой стадии находятся его документы: приняты к рассмотрению, допущены к конкурсу и т.д.

На основании цифрового личного дела абитуриента и разработанных алгоритмов производится электронное зачисление. Сервис, посредством личного кабинета, информирует абитуриента о зачислении и предлагает алгоритм его дальнейших действий.

В этом году в ГрГУ им. Янки Купалы наиболее популярными специальностями дневной формы получения высшего образования среди абитуриентов стали специальности юридического факультета, факультета искусств и дизайна, факультета истории, коммуникации и туризма. В числе лидеров также специальности IT–профиля, в частности "компьютерная физика", набор на которую в университете был объявлен впервые. Лидерами по количеству заявлений, поданных на одно место, стали специальности "дизайн (костюма и тканей)" и "дизайн (графический)", "лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций (по направлениям)", "международное право", "правоведение", "экономическое право", "изобразительное искусство, "программное обеспечение информационных технологий".

На заочную форму обучения наибольший конкурс наблюдается на специальности с сокращенным сроком обучения, среди которых "изобразительное искусство и компьютерная графика", "финансы и кредит", "производство продукции и организация общественного питания".

В университете сейчас идут вступительные испытания среди абитуриентов, которые поступают на дневную форму получения образования по двум сертификатам централизованного тестирования и на заочную сокращенную форму получения высшего образования. Экзамены завершатся 24 июля. Зачисление по результатам двух сертификатов ЦТ и вступительным испытаниям в купаловском университете пройдет 26 июля. Более 450 абитуриентов имеют сумму баллов свыше 300. Также в числе будущих студентов победители разных этапов республиканских олимпиад и олимпиад купаловского университета, медалисты, выдающиеся спортсмены.

Среди тех, кто решил поступить в купаловский университет, абитуриенты из Гродно и Гродненской области, а также из других регионов Беларуси. Так, в ГрГУ им. Янки Купалы поступают ребята из Минской, Брестской, Гомельской и Витебской областей. Кроме того, студентами учреждения планируют стать два абитуриента из России, еще два (из Китая и Литвы). Они получили гранты Министерства образования Беларуси для обучения в ГрГУ им. Янки Купалы.-0-