ActiveCloud первым в Беларуси подтвердил соответствие новому стандарту менеджмента качества IT-сервисов ISO/IEC 20000-1:2018

Облачный провайдер ActiveCloud подтвердил соответствие новой редакции стандарта системы менеджмента IT-сервисов ISO/IEC 20000-1:2018 и продолжает оказывать клиентам услуги высокого качества.

Ассоциация по сертификации, проведя аудит системы менеджмента IT-сервисов ключевых услуг компании: IT-консалтинг, проектирование, разработка, предоставление и техническое сопровождение сервисов в области хостинга, облачных решений и облачной инфраструктуры, признала ее соответствие требованиям стандарта ISO/IEC 20000-1:2018.

В рамках ресертификационных аудитов, проведенных в декабре 2019 года, компания ActiveCloud также подтвердила соответствие международным стандартам менеджмента информационной безопасности ISO/IEC 27001:2013 и менеджмента качества ISO 9001:2015.

"Подтверждение соответствия новому стандарту, анонсированному международным центром по сертификации ISO в сентябре 2018 года, позволило убедиться в том, что система менеджмента IT-сервисов ActiveCloud, сертифицированная ранее, в 2016 году по стандарту в редакции 2011 года, развивается согласно требованиям времени и способна эффективно поддерживать развитие стратегических направлений. Подтверждение существующих сертификатов по действующим стандартам указывает на четкое понимание целей стабильности компании в сфере IT-сервисов" - комментирует ведущий бизнес-аналитик ActiveCloud Дмитрий Петровский.

Справка о компании.

ActiveCloud — ведущий облачный провайдер в Беларуси, предоставляющий комплексные решения для IT-задач бизнеса:

- облачные сервисы для среднего и крупного бизнеса,

- домены, хостинг, SSL-сертификаты для малого бизнеса,

- резервное копирование и хранение,

- приложения по подписке (Microsoft Office 365, Exchange, Kaspersky),

- IT-аудит и консалтинг, техническая поддержка.

Компания зарегистрирована в 2003 году. Резидент ПВТ с 2018 года.

Ссылка на сайт https://www.activecloud.by/

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