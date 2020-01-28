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28 января 2020, 10:11

ActiveCloud запустил проект по созданию облачной инфраструктуры в партнерстве с А1

Облачный провайдер ActiveCloud совместно с провайдером телекоммуникационных, ИКТ- и контент-услуг А1 запустил проект по созданию облачного ландшафта в дата-центре А1, обеспечивающем уровень отказоустойчивости Tier III.

Проект реализуется на базе услуги colocation, то есть физического размещения серверного и телекоммуникационного оборудования в дата-центре А1, располагающем необходимыми ресурсами и техническими возможностями, чтобы обеспечить оказание ИКТ-услуг в соответствии с самыми строгими стандартами качества и сохранности данных.

"Данный проект позволит нам не только оказывать широкий спектр облачных услуг на базе современного дата-центра, но и строить географически распределенные катастрофоустойчивые решения для самых требовательных клиентов, используя ресурсы двух имеющихся в Беларуси ЦОД уровня отказоустойчивости Tier III", – говорит IT-директор ActiveCloud Руслан Райкевич.

ActiveCloud как один из ведущих поставщиков облачных решений, ИТ-инфраструктуры и хостинга постоянно работает над повышением качества услуг для наших клиентов и выходом на рынок услуг, отвечающих их самым требовательным запросам. Ключевым бизнес-запросом является обеспечение надежности и устойчивости услуг облачного провайдера. Для решения этой задачи используется технология распределенного хранения данных в нескольких центрах обработки данных с высоким уровнем отказоустойчивости.

Теперь у клиентов ActiveCloud появилась возможность разместить свои ресурсы в 7 дата-центрах мирового уровня в Беларуси, России и Литве.

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