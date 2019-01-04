Аэропорты Хитроу и Гатвик приобрели военные технологии против дронов

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Администрации аэропортов Хитроу и Гатвик, первого и второго аэропортов Лондона, приобрели за несколько миллионов фунтов стерлингов оборудование военного класса по борьбе с беспилотниками. Об этом сообщила на своем сайте газета The Times.

Благодаря им аэропорты смогут самостоятельно отслеживать беспилотники для того, чтобы предотвращать такие сбои в работе, как Гатвик пережил в декабре. Поводом послужил вывод на этой неделе из Гатвика британских военных, обладавших возможностями фиксации дронов.

3 января министр транспорта Крис Грэйлинг провел совещание с участием представителей полиции, вооруженных сил и авиационных властей с целью извлечь уроки из декабрьской истории с Гатвиком. Этот аэропорт прекратил работу вечером 19 декабря в связи с сообщениями о появлении двух беспилотников над взлетно-посадочной полосой (ВПП). Самолеты, уже летевшие в аэропорт, были перенаправлены в аэропорты других городов Великобритании и Европы.-0-