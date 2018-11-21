Аграрному колледжу в Городке стоит придать статус технопарка - гендиректор МТЗ

21 ноября, Городок /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Статус аграрного колледжа в Городке стоит повысить. Такое мнение высказал сегодня при посещении учебного заведения генеральный директор Минского тракторного завода Федор Домотенко, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА.

По его словам, ресурсный центр колледжа оснащен новейшей техникой. "Чтобы привлечь сюда инновационные деньги, надо повысить статус колледжа, он должен получить статус технопарка", - подчеркнул Федор Домотенко. Он отметил, что городокский колледж может стать первым подобным учреждением в системе профтехобразования страны.

Этот уровень колледж оправдывает, ведь его ресурсный центр направлен на подготовку специалистов высокого класса, способных после окончания обучения проводить системное диагностирование трактора. "Это то, что совсем недавно мы и на тракторном не делали", - добавил гендиректор МТЗ.

Кроме того, в перспективе Минский тракторный завод намерен по определенной квоте делать заказ у колледжа на выпускников для дальнейшего их трудоустройства на предприятиях холдинга, расположенных в том числе в Витебской области.

Ресурсный центр на базе Городокского аграрно-технического колледжа функционирует с 2004 года. Сегодня состоялось его торжественное открытие после глубокого обновления материально-технической базы, что коренным образом отразится на обучении учащихся. Теперь азы профессии они будут познавать на образцах современной техники, применяемой на сельхозпредприятиях. Более Br200 тыс. на приобретение диагностического оборудования выделил Витебский облисполком. Благодаря поддержке Министерства промышленности содействие колледжу оказали практически все белорусские производители сельскохозяйственной техники, которые безвозмездно выделили свои новейшие образцы машин и оборудования на общую сумму Br700 тыс. Самый весомый вклад в оснащение ресурсного центра внес Минский тракторный завод, который передал колледжу два современных трактора, полностью оборудовал лабораторию и учебный класс по изучению энергонасыщенных тракторов.

В нынешнем учебном году в центре пройдут обучение 270 учащихся, стажировку - 11 мастеров производственного обучения. Будет организована переподготовка и повышение квалификации работников сельскохозяйственных организаций. В дальнейшей перспективе на базе ресурсного центра планируется открыть станцию обслуживания для энергонасыщенных тракторов "МТЗ" и "Кировец", разработать учебную программу по диагностированию сельскохозяйственных машин и зерноуборочных комбайнов, а также открыть прием для обучения для учащихся из других стран.-0-

Фото Александра Хитрова