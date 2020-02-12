Airbus представила модель самолета будущего

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компания Airbus на авиасалоне в Сингапуре представила зеленую модель самолета будущего, сообщает ВВС.

Модель самолета, названного Maveric, сконструирована таким образом, чтобы значительно снизить расход топлива и сократить выбросы углерода в атмосферу. Эту задачу в рамках борьбы с изменениями климата пытаются решить все авиакомпании-гиганты.

Новая модель Airbus по сравнению с обычной. Фото AFP

Путем совмещения корпуса и крыльев в единую гладкую форму конструкторы Airbus рассчитывают максимально снизить сопротивление в полете, что поможет сократить объемы используемого топлива на 20%.

Неясными остаются два момента: будут ли в самолете окна (в демонстрируемой модели их нет) и как разместят пассажирские кресла. По мнению специалистов, сидеть в самолете такой формы придется намного дальше от центра лайнера, из-за чего людей может гораздо сильнее укачивать.

Первые летные испытания новой модели успешно прошли в июне 2019 года во Франции и продолжатся до середины 2020 года на полигоне недалеко от Тулузы.-0-