Академия управления проводит онлайн-курс по технологиям электронного правительства для Туркменистана

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Преподаватели кафедр управления информационными ресурсами и государственного управления Академии управления при Президенте проводят дистанционный обучающий курс для слушателей министерств и ведомств Туркменистана. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-центре белорусского вуза.

Слушателями курса стали специалисты по информационно-коммуникационным технологиям. Обучение Академия управления организовала совместно с национальными тренерами-консультантами Туркменистана. Занятия проводятся по видеосвязи. "Слушатели магистерского курса изучают и обсуждают технологии электронного правительства, современные информационные системы и технологии в экономике, интеллектуальный анализ данных, важность законодательного регулирования политики цифровизации. Представленные удаленно материалы позволяют эффективно освоить темы по цифровой трансформации экономики и управления в соответствии с задачами, которые стоят перед руководством Академии государственной службы при Президенте Туркменистана", - рассказали в пресс-центре.

Фото Академии управления

"Это необходимо для изучения и последующего применения принципов цифровой трансформации экономики и управления, что позволит сформировать электронные услуги и навыки использования современных информационных технологий и систем в работе органов государственной власти и управления, организаций и предприятий. Такая инициатива послужит толчком и источником полезных уроков для внедрения онлайн-образования в академических кругах в целом", - отметила доцент кафедры управления информационными ресурсами Татьяна Старовойтова.

Белорусский вуз рассчитывает на дальнейшее сотрудничество с Академией государственной службы при Президенте Туркменистана, учитывая интерес к онлайн-лекциями. Так, группа сотрудников Академии управления под руководством заведующего кафедрой управления информационными ресурсами Бориса Новыша выступила в качестве международных экспертов при разработке образовательных программ и учебно-методических материалов для магистерской программы "Цифровое управление" Академии государственной службы при Президенте Туркменистана. Все работы выполнены при содействии Программы развития ООН (ПРООН) и, как подчеркивают в вузе, на высоком профессиональном уровне и по международным стандартам.-0-