Аналоговые материалы Госкартгеофонда переведут в цифровой вид

20 декабря, Минск /Вера Сергеева - БЕЛТА/. Аналоговые материалы и данные Государственного картографо-геодезического фонда будут переведены в цифровой вид, сообщил корреспонденту БЕЛТА руководитель Госкартгеоцентра государственного предприятия "Белгеодезия" Кирилл Юзефович.

Госкартгеофонд - самая масштабная в Беларуси база пространственных данных, ведение которой поручено госпредприятию "Белгеодезия". В хранилищах фонда находится около 5 млн единиц картографо-геодезических материалов. Сюда стекаются все картографические материалы, выполненные за счет госбюджета: карты, данные по геодезическим пунктам, результаты космической и аэрофотосъемки, земельно-кадастровые планы. Здесь есть и пространственная информация о территории ближнего зарубежья - Калининградской и Смоленской областей России, а также Украины, Литвы и Латвии советского периода. Однако эти материалы хранятся в основном в аналоговом виде, что затрудняет их использование и предоставление госорганам, юридическим и физическим лицам.

"Материалы не просто переведут в цифровой вид, а создадут специализированные базы данных по направлениям "геодезия", "картография "и т.д. Сейчас в Госкартгеофонде хранится очень много аналоговых материалов. Это бумажные топографические карты и планы, туристические карты и атласы, материалы аэрофотосъемки на пленке. Все это отсканируем и создадим набор баз данных", - пояснил Кирилл Юзефович.

По его словам, в 2019 году появится портал Госкартгеофонда - интернет-ресурс, который будет доступен любому пользователю на уровне метаданных, то есть описания имеющихся цифровых материалов. "Что касается получения данных, то они чаще всего являются секретными. Их можно будет заказать и получить в установленном порядке - что-то за деньги, что-то бесплатно", - добавил руководитель Госкартгеоцентра.

В ближайшее время заработает новый интернет-сайт предприятия "Белгеодезия" - belgeo.by. На его главной странице будут размещены описание и ссылки на наиболее востребованные пользователями ресурсы и услуги предприятия. Одним из разделов сайта будет страница Госкартгеофонда.

Госкартгеофонд 19 декабря посетил председатель Государственного комитета по имуществу Андрей Гаев. Он подчеркнул, что модернизация фонда нацелена на построение современной, высокотехнологичной и привлекательной системы оказания услуг по предоставлению пользователям материалов и данных в цифровом виде. Основной чертой такой системы должна быть возможность дистанционного поиска, подбора, заказа, оплаты и получения материалов и данных, а также расширение перечня и объема оказываемых услуг за счет создания дополнительных сервисов, предоставления пользователям открытой картографической основы.-0-