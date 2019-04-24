Анкету-заявку на летнее трудоустройство в Минске можно подать онлайн

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Студенты и школьники Минска могут онлайн подать анкету-заявку на трудоустройство летом. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Минском городском комитете БРСМ.

На сайте администрации Центрального района столицы собрана актуальная информация о вакансиях для молодежи в тематической вкладке "Трудовое лето - 2019". Для удобства использования все доступные места трудоустройства разбили на три категории в зависимости от возраста соискателя: "14+", "16+" и "18+". Ребятам от 14 лет готовы предложить должности помощника воспитателя и оператора call-центра. Соискатели старше 16 лет могут попробовать себя в должности официанта, кассира, упаковщика хлебобулочных изделий. Совершеннолетним предлагают занятость на благоустройстве территорий, мойке павильонов остановок общественного транспорта, сборе и транспортировке мусора, сборке бытовой техники.

Изучив предложения, кандидат может заполнить анкету, указать контактные данные, желаемые сроки и место работы. Специалисты обработают информацию и свяжутся с соискателем.

Информацию об актуальных вакансиях можно также найти на сайтах районных организаций БРСМ или в профильных группах в социальных сетях.-0-