Аппарат NASA измерил размеры внутреннего ядра Марса

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Аппарат NASA InSight впервые смог измерить размер расплавленного ядра Марса. Для этого он использовал сейсмические волны, отражающиеся от внутренних пород планеты, сообщает "МИР 24".

InSight совершил посадку на Марс в 2018 году. С этого времени он зафиксировал более 500 марсотрясений - подземных толчков, большинство из которых оказались весьма слабыми.

Модуль записывал два типа сейсмических волн: поверхностные и глубинные (те, что отражаются внутри планеты). На основании этих данных составлялась сейсмограмма.

Ученые обратили внимание, что глубинные сейсмические волны отражались от границы между мантией планеты и ее ядром. Это происходило примерно через 500 секунд после подземных толчков. Проанализировав разницу во времени и направлении волн, специалисты пришли к выводу, что ядро Марса достигает радиуса 1810-1860 км. Эти показатели превзошли большинство предыдущих оценок.

Исследование показало, что марсианское ядро отличается крупными размерами и, вероятно, богато легкими элементами, такими как кислород. Другие свойства ядра пока остаются неустановленными. Большинство данных свидетельствует, что оно является полностью расплавленным.-0-