Apple оштрафовали на 25 млн евро за намеренное замедление работы старых смартфонов

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главное управление по вопросам конкуренции, потребления и борьбе с мошенничеством (DGCCRF) во Франции заявило о наложении штрафа в размере 25 млн евро ($27,4 млн) на компанию Apple. Американская корпорация не уведомляла пользователей iPhone, что обновление программного обеспечения может замедлять работу старых устройств, сообщает французский телеканал France 24.

Расследование в отношении Apple было начато 5 января 2018 года после того, как многочисленные пользователи стали жаловаться на новое программное обеспечение для iOS, которое замедляет работу старых телефонов. При этом у пользователей не было возможности вернуться к более ранней версии ПО. Американскую корпорацию обвиняли в том, что она тайно вынуждает пользователей покупать аккумуляторные батареи и даже смартфоны раньше, чем это необходимо.

Apple официально признала, что намеренно замедляет работу старых устройств. При этом в компании связали это с экономией заряда: со временем объем аккумуляторной батареи становится меньше, поэтому частоты процессора искусственно понижают. Протесты пользователей вынудили компанию обновить свое программное обеспечение и предложить клиентам значительные скидки на замену аккумуляторных батарей.

Как сообщает ТАСС, в 2019 году DGCCRF передало в прокуратуру результаты расследования, согласно которым отсутствие уведомлений пользователей о замедлении работы устройств признавалось недобросовестной коммерческой практикой, осуществляемой преднамеренно. В рамках мирового соглашения с прокурором компании Apple было предложено заплатить 25 млн евро. Американская корпорация согласилась с таким решением. Помимо штрафа Apple обязана будет опубликовать соответствующий пресс-релиз на своем сайте.-0-