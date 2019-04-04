Apple совместно с Beats официально представили новые беспроводные наушники

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня на сайте Apple в ассортименте появились наушники Powerbeats Pro, которые являются совместным проектом компании с известным производителем гарнитуры Beats.

Известно, что основу долгожданной новинки создает чип Apple H1, который использовался при создании AirPods второго поколения. Это не единственная схожесть: новые наушники также умеют работать с голосовым помощником Siri и для зарядки помещаются в специальный кейс.

Как заявляют разработчики, Powerbeats Pro могут работать без зарядки на протяжении 9 часов. С использованием кейса время работы увеличивается до 24 часов.

Они также отметили, что в отличие от AirPods наушники нового поколения обеспечивают улучшенное, качественное звучание. А за счет того, что они рассчитаны на спортсменов, лучше держатся в ухе.

Powerbeats Pro появятся в продаже в мае этого года.-0-