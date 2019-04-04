Apple совместно с Beats официально представили новые беспроводные наушники

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня на
Известно, что основу долгожданной новинки создает чип Apple H1, который использовался при создании AirPods второго поколения. Это не единственная схожесть: новые наушники также умеют работать с голосовым помощником Siri и для зарядки помещаются в специальный кейс.
Как заявляют разработчики, Powerbeats Pro могут работать без зарядки на протяжении 9 часов. С использованием кейса время работы увеличивается до 24 часов.
Они также отметили, что в отличие от AirPods наушники нового поколения обеспечивают улучшенное, качественное звучание. А за счет того, что они рассчитаны на спортсменов, лучше держатся в ухе.
Powerbeats Pro появятся в продаже в мае этого года.-0-
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