Apple выпустила новогодний мини-мультфильм "Делитесь подарками"

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Незадолго до рождественских праздников IT-гигант Apple выпустил душевный мини-мультфильм под названием "Делитесь подарками".

В видео рассказывается история замкнутой девушки, которая создает что-то на своем ноутбуке, но делится результатом работы лишь со своим псом. В один из зимних дней собака открывает окно, и распечатанные листики с творчеством героини вылетают на улицу, попадая в руки случайных прохожих.

Остается непонятным, что именно создавала девушка, но по выражениям лиц прохожих понятно, людям очень понравились ее работы.-0-