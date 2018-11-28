Apple запустила обучающие программы для разработчиков-женщин

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На сайте компании Apple появилось объявление, которое гласит, что компания будет проводить обучающие занятия по разработке приложений для стартапов, созданием которых занимаются женщины. Курсы продлятся 2 недели. И будут проходить в офисе Apple в Купертино.
В Apple также обещают провести лекции по дизайну, технологиям и рекламе в App Store и индивидуально помочь с разработкой приложений. Каждый участник получит поддержку представителя разработчиков компании на год.
В первом наборе примут участие 10 компаний. Компании могут отправить на обучение 3 человек: разработчицу на Swift или Objective-C, основательницу компании, а третий человек может быть любого пола и профессии. Также компании нужно иметь работающий прототип своего приложения.
Представители Apple отметили, что основательницы стартапов сталкиваются с проблемами при привлечении венчурных инвестиций - в 2017 году они получили $1,9 млрд против суммы в $83,1 млрд, инвестированной в проекты, основанные мужчинами. При этом американские компании, принадлежащие женщинам, растут более чем в два раза быстрее, чем в среднем по стране.-0-
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