Астероид диаметром до 200 м пролетит сегодня рядом с Землей

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) предупредило о приближении к Земле астероида диаметром от 88 до 200 м. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт Центра исследований объектов околоземного пространства (CNEOS) NASA.

14 мая небесное тело под названием 2015 KJ19, чьи размеры сопоставимы с высотой американского символа - статуи Свободы, около 6.04 по времени Восточного побережья США (13.04 по московскому) приблизится на расстояние в 5,77 млн км к нашей планете, что более чем в 15 раз превышает дистанцию от Земли до Луны. Скорость полета астероида составляет около 83 тыс. км/ч.

Специалисты CNEOS не считают небесное тело опасным для планеты. В NASA не рассматривают объекты диаметром менее 152 м или пролетающие на расстоянии более 7,55 млн км как потенциально опасные.

Сближение с Землей сопоставимых по размерам с 2015 KJ19 небесных тел состоится 27 мая и 1 июля. Однако, по расчетам ученых, они также пролетят на безопасном расстоянии от нашей планеты.-0-