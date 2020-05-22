Астронавты НАСА готовятся к полету на МКС на мысе Канаверал

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американские астронавты Даглас Харли и Роберт Бенкен прибыли на космодром на мысе Канаверал в американском штате Флорида и начали готовиться к пилотируемому запуску корабля Crew Dragon компании SpaceX к Международной космической станции. Трансляция прибытия астронавтов велась на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), сообщает ТАСС.

Компания SpaceX установила свою ракету-носитель Falcon 9 с капсулой Crew Dragon на стартовом столе, запуск к МКС запланирован на 27 мая в 16.32 по времени Восточного побережья США (23.32 по минскому времени), а стыковка со станцией произойдет 28 мая. Директор НАСА Джим Брайденстайн отметил, что впервые за почти девять лет американские астронавты будут доставлены на МКС на американской ракете, которая стартует с американской земли. НАСА будет обеспечивать непрерывное слежение за капсулой и экипажем с момента запуска до стыковки капсулы Dragon с космической станцией.

Даглас Харли и Роберт Бенкен были доставлены во Флориду из Центра пилотируемых полетов имени Джонсона в Хьюстоне (штат Техас), где они проходили предполетную подготовку.

Crew Dragon - модификация грузового корабля Dragon, который уже доставляет грузы на МКС. В автоматическом режиме этот корабль 2 марта 2019 года был отправлен к станции с помощью ракеты-носителя Falcon 9 и пристыковался к ней на следующий день. Его расстыковка состоялась через неделю. Посадочный модуль после спуска на парашютах приводнился в Атлантическом океане.-0-