Астронавты NASA установили новые батареи на поверхности МКС

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американские астронавты Майкл Хопкинс и Виктор Гловер сегодня вышли в открытый космос и успешно завершили замену батарей на поверхности Международной космической станции (МКС), сообщает ТАСС.

"У нас есть подтверждение, что последняя установленная литий-ионная батарея правильно сконфигурирована", - объявила диктор во время трансляции, которая ведется на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Таким образом, астронавты завершили замену устаревших блоков питания на МКС. Эти работы начались еще в январе 2017 года.

Помимо этого Майкл Хопкинс и Виктор Гловер установили камеру высокого разрешения на модуле Destiny. Планируется, что астронавты также заменят элементы дистанционного манипулятора на японском модуле Kibo.-0-