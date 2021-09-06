Астрономы объявили об открытии нового типа звезд

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Астрономы объявили об открытии нового типа сверхновой. Она образуется при столкновении живых звезд с мертвыми, сообщает "Мир 24" со ссылкой на Nature.

Ранее было известно о двух основных типах сверхновых. Первый происходит от крупных звезд, более чем в 10 раз превышающих массу Солнца. Когда их ядра сжигают все топливо, внешние слои взрываются и оставляют после себя нейтронную звезду или черную дыру. Второй происходит от мелких светил, масса которых менее чем в восемь раз превышает массу Солнца. Со временем они выгорают, оставляя после себя плотное ядро, известное как белый карлик. Это ядро может вытягивать топливо из звезд-компаньонов, пока не произойдет термоядерный взрыв.

Однако ученые предположили, что могут существовать и другие виды сверхновых. Они обнаружили чрезвычайно яркую вспышку радиоволн, получившую название VT J121001+4959647. Вспышка случилась еще в 2017 году, но ее не было видно на ранних радиосъемках. "Она связана с самой радиояркой сверхновой, когда-либо обнаруженной", - отметили авторы научной работы.

Исследователи обнаружили, что радиовспышка исходила от звезды, окруженной плотной оболочкой газа. Эта оболочка, вероятно, была выброшена несколько сотен лет назад.

Дополнительные данные показали, что звезды было две. Одна из них превратилась в сверхновую (след этого события датировали 2014 годом) и оставила после себя мертвое ядро. Белый карлик начал вытягивать газ из своего спутника, создав плотную оболочку. Новый всплеск произошел, когда мертвая звезда врезалась в своего выжившего "партнера".-0-