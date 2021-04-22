Астрономы обнаружили ближайшую к Земле черную дыру

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Астрономы из Университета штата Огайо (США) обнаружили черную дыру, которая располагается на расстоянии 1,5 тыс. световых лет от нашей планеты. Этот объект отличается сверхмалым размером, сообщает "МИР 24" со ссылкой на Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Черная дыра находится в созвездии Единорога (лат. Monoceros). Ученые назвали ее Unicorn - это слово также переводится как "единорог".

Известно, что черные дыры могут существовать в различном диапазоне масс. Они могут быть как сверхгигантскими (такие расположены в центре галактик), так и сверхмалыми. Авторы новой научной работы решили исследовать потенциал чрезвычайно малых черных дыр.

Они сосредоточились на красном гиганте в созвездии Единорога, который находился на последних стадиях своего существования. Звезда отличалась необычной скоростью, кроме того, ее как будто что-то притягивало - эти особенности указывали на наличие рядом черной дыры. Расчеты показали, что размер дыры составляет примерно три солнечных массы.

"Точно так же, как гравитация Луны искажает океаны Земли, создавая высокие приливы, так и черная дыра искажает звезду и придает ей форму футбольного мяча", - пояснил астроном Тодд Томпсон.

Unicorn - одна из немногих крошечных черных дыр, найденных учеными. Она отличается аномальной массой, так как практически все объекты такого рода либо значительно больше ее, либо гораздо меньше. Ученые планируют продолжать изучение этого необычного объекта.-0-