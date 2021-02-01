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01 февраля 2021, 21:00

Астрономы открыли гигантское скопление темной материи в древней карликовой галактике

Фото constellation-guide.com
Фото constellation-guide.com

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Астрономы раскрыли потенциальный механизм сверхбыстрого роста галактик в первые эпохи жизни Вселенной, открыв гигантские скопления темной материи внутри одной из древних карликовых галактик в созвездии Тукана, приводит ТАСС сообщение пресс-службы Массачусетского технологического института (MIT).

"Наше открытие говорит о том, что самые ранние галактики Вселенной содержали в себе гораздо больше темной материи, чем мы считали раньше. В прошлом мы предполагали, что видим крайне тусклые и небольшие объекты, существовавшие в первые эпохи жизни мироздания. На самом деле они обладали гораздо более внушительными размерами и массой", - заявила доцент MIT Анна Фребель, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Изначально астрономы предполагали, что первые галактики мироздания были относительно небольшими и росли медленно. Последние открытия Hubble и других мощнейших телескопов Земли показывают, что это на самом деле не так. Крупные галактики, в десятки раз превосходившие Млечный Путь по размерам, появились уже в первый миллиард лет жизни Вселенной. Факт их существования стал очередной большой загадкой для ученых.

Анна Фребель и ее коллеги открыли возможное объяснение этой аномалии, изучая самые тусклые и небольшие карликовые галактики, открытые в последние годы в созвездии Тукана. Они давно считаются самыми ближайшими аналогами первых галактик Вселенной из-за их крайне малых размеров и низкой концентрации астрономических металлов - элементов тяжелее водорода и гелия - в их звездах.

Крайне разреженный характер материи этих галактик давно мешает астрономам определить их точные размеры и массу, но до недавнего времени ученые полагали, опираясь на наблюдения за другими карликовыми галактиками, что масса их видимой и темной материи крайне мала.

Проанализировав детальные фотографии одной из этих галактик, Tucana II, астрономы из MIT и их коллеги из Австралии и Великобритании выяснили, что эти представления были ошибочными. Поняв, как менялось расположение звезд внутри Tucana II и рядом с ней, Анна Фребель и ее коллеги смогли определить то, насколько далеко действует притяжение этой галактики. Это, в свою очередь, позволило им оценить ее размеры и массу, в том числе и то, какая ее доля приходится на невидимую темную материю.

Эти наблюдения неожиданно указали на то, что масса Tucana II была примерно в 3-5 раз больше, чем раньше считали астрономы. Причем большая часть этого увеличения приходится на темную, а не видимую материю. В пользу этого свидетельствует существование значимого числа звезд на окраинах галактики, вращающихся вокруг ее центра с очень большой скоростью.

Как предполагают ученые, эти светила, почти не содержащие в себе астрономических металлов, сформировались в центре Tucana II, откуда они были выброшены на окраины галактики после того, как она столкнулась с одним или несколькими соседями. Эти светила стали частью так называемого галактического гало - невидимой для нас сферической структуры из разреженного газа, звезд и темной материи, которая составляет основную массу всех галактик.

Еще более крупные гало, как предполагают ученые, были характерны для первых галактик Вселенной. Присутствующие внутри них большие скопления темной материи должны были очень эффективно притягивать соседние с ними облака газа и пыли, способствуя формированию условий, максимально благоприятных для рождения новых светил и роста галактик.

Как надеются Анна Фребель и ее коллеги, последующие наблюдения за Tucana II и ее аналогами помогут им подтвердить эту теорию и открыть другие современные галактики, еще более похожие на скопления первых звезд мироздания.-0-

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