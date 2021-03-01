Астрономы открыли похожую на Землю планету

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Группа астрономов из Испании, Италии и Германии обнаружила похожую на Землю планету, которая расположена неподалеку от Солнца. Планета вращается вокруг красной звезды Gliese 740, сообщает телеканал "МИР24".

Звезда Gliese 740 находится в созвездии Змеи на расстоянии 36,2 световых лет от Солнечной системы. Она примерно на 60% крупнее Солнца. Ученые отметили, что красные карлики - самый распространенный тип звезд в Млечном Пути. Но лишь у 10% таких светил были найдены планеты.

Открытие удалось сделать при помощи данных программы HADES. Наблюдения за звездой Gliese 740 велись с 26 мая 2013 года по 16 июня 2019 года с обоих полушарий Земли.

Новой планете присвоили название Gliese 740b. Она относится к классу суперземель. Gliese 740b в три раза массивнее Земли, а ее радиус составляет 1,43 земного. Планета делает полный оборот вокруг звезды-хозяина за 2,4 дня. Ученые пришли к выводу, что на новой планете слишком жарко для зарождения жизни. Они оценили температуру на ней примерно в 556 градусов по Цельсию.

Исследование показало: в системе может находиться еще одна планета, более крупная, размером примерно с Сатурн. Ученые зафиксировали необычный сигнал и намерены установить его происхождение.-0-