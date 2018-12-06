Audi отзывает около 64 тыс. автомобилей в связи с дизельным скандалом

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Немецкий автоконцерн Audi начинает отзывать около 64 тыс. автомобилей с дизельными двигателями V-TDI. Это связано с дизельным скандалом, сообщает ТАСС со ссылкой на Der Spiegel.

В машинах будет частично удалено программное обеспечение системы управления двигателем. Процедура затронет ряд моделей A6, A7 Sportback, A8, Q5 и SQ5, не соответствующих стандарту Euro-6.

Федеральное ведомство автомобильного транспорта одобрило решение автоконцерна.

Как сообщалось, дизельный скандал, в центре которого изначально оказался Volkswagen, разразился в 2015 году. Оказалось, что в автомобилях данной марки было установлено программное обеспечение, которое позволяло занижать показатели содержания вредных веществ в выхлопных газах. Поэтому казалось, что автомобили полностью отвечали принятым нормам. На самом деле они в разы превышали установленный предельный уровень загрязнения воздуха.-0-